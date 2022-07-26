Survivor México: Se convirtió en un líder y ahora pelea la custodia de su hijo.

Survivor México se ha convertido en uno de los realities shows más queridos por parte del público mexicano, pues cada uno de los participantes ha logrado conectar de una manera excepcional con la audiencia.

En la segunda temporada de Survivor México, participantes como Pablo Martí, Cynthia González, Julio Barraza, Adianez y Sargento Rap se ganaron el corazón del público.

Tras el final de aquella temporada y el triunfo de Pablo Martí, todos los participantes tomaron rumbos separados recordando la maravillosa experiencia de Survivor México.

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Sargento Rap pelea por la custodia de su hijo

Uno de los participantes que también se convirtió en el favorito del público fue Sargento Rap, quien se popularizó por su famoso grito "¡El Mesías!" en honor a su hijo Santino.

Sin embargo, el rapero mexicano atraviesa por un complicado momento tras la separación de su pareja Camy G, mujer de origen uruguayo con la que procreó a su hijo.

Y es que Sargento Rap se encuentra peleando por la custodia del pequeño, según lo ha dado a conocer con indirectas en sus redes sociales.

"El amor que nos tenemos va más allá del silencio... cada vez aprendo más de tu luz aunque no la tenga aquí", escribió el regiomontano en sus redes sociales.

Sargento Rap también le ha dedicado algunos mensajes al menor, pues se encuentra peleando por su custodia.

"Cinco meses de resistir con honor, únicamente para cuando logres comprender lo que viví sepas que tu padre es capaz de todo por ti. Mi mesías", escribió el rapero sobre su participación en Survivor México.

La última publicación en las redes sociales de Sargento Rap y Camy G data del día 2 de marzo de este mismo año, pero no se les ha visto compartir más momentos juntos como solían hacerlo.

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