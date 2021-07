Survivor México: Señalan a Sargento Rap por dejarse ganar. (VIDEO)

Más allá de los juegos por suministros y recompensas, lo más importante en el reality de supervivencia Survivor México, es la estrategia de los competidores. Esto se pone aún más de manifiesto a pocas semanas de conocer al ganador de la emisión de Azteca UNO.

Lo más importante en este momento para los participantes ya no es quién gane una recompensa, sino quien permanezca más tiempo. Ahora todos se preguntan si Sargento Rap ha empezado a implementar esta estrategia para llegar lo más lejos que pueda en la competencia.

Te puede interesar: Survivor México: ¿Quiénes serán los aliados de las Hienas tras la fusión?

En la última edición del reality, todo parecía estar servido para Sargento ya que hubo una competencia de fuerza contra los miembros de la otra tribu. Sin embargo, y para sorpresa de todos los fanáticos, perdió casi todos sus duelos, a excepción de uno lo que les hizo privarse de una noche italiana a los Halcones.

Una vez en la tribu, Sargento se disculpó con sus compañeros y dijo que no era su día. Fue uno de ellos el que se animó a decir que no le creía ante las cámaras de Survivor México.

“Sí estuvo muy raro porque Sargento es de las personas que lo entregan todo y que no se dejan, y que si algo no le sale, se enoja (...) creo que sí se dejó, siento que no lo entregó todo”, comentó la capitana de Halcones, Adianez Fernández.

La capitana sugirió que este cambio de actitud en el rapero se podía deber a que podría haber tenido una charla con su amiga Alejandra Toussaint antes del duelo y que la recompensa podría ayudar a los Jaguares en el duelo de extinción.

“No sé si haya sido algo que en algún momento se haya encontrado con Alejandra (...) o simplemente como que dijo ‘no, necesito ayudar a mi amiga que ya pronto nos vamos a encontrar en la fusión’ como que a lo mejor se fue por esa idea de apoyarla porque sabemos todos que en cuanto la fusión se haga el se va a ir con el grupo de las hienas”, dijo convencida Adianez.

También te puede interesar:Survivor México: Halcones preparan plan para acabar con las Hienas.