Survivor México: Cyntia y Alejandra se reencuentran tras salir del reality show.

Cyntia González y Alejandra Toussaint se reencontraron cara a cara en el Concejo Tribal de nuestro programa Venga la Alegría. Las polémicas concursantes mexicanas se vieron cara a cara tras regresar de la segunda temporada de Survivor México.

Los sobrevivientes se reencontraron con sus seres queridos tras salir de Survivor México

Cyntia y Sargento Rap, de Survivor, estuvieron con nosotros en VLA.

La famosa chef, quien se quedó con el segundo lugar del reality show de supervivencia, confesó que su eterna rival Alejandra siempre fue una villana.

“La verdad no te das cuenta hasta que sales y empiezas a ver las entrevistas. Por supuesto que todo era real, no hubo personajes porque no puedes ser personaje por cinco meses. Nada más hace falta verte a los ojos para darte cuenta de que eres una persona mala”, expresó Cyntia a su enemiga de Survivor México.

La chef mexicana refrendó que no quiere tener una amistad con Alejandra Toussaint fuera de la competencia y tampoco tiene planes de invitarla a su boda.

“Mi comentario hacía ella fue sincero, me salió del corazón dedicarle una calavera, salgo y me entero de todo lo que estaba diciendo. Yo no la conocía y no la quiero en mi vida, no fue sincero de su parte”, concluyó la cocinera.

Alejandra Toussaint reconoce el buen desempeño de Cyntia en Survivor México

Alejandra Toussaint también se dio cita en el Concejo Tribal de nuestro programa Venga la Alegría para hablar de la tensa relación que vivió con su compañera Cyntia.

Sin embargo, la querida actriz reconoció que Cyntia González se convirtió en una de las mujeres más poderosas y fuertes del reality show de supervivencia más trepidante del planeta.

“Yo te lo digo públicamente, eres la mujer maravilla y te mereces mi respeto, yo entiendo que no vamos a ser amigas, pero de mi parte hay un profundo respeto”, expresó la polémica integrante de Las Hienas.

Cyntia y Alejandra se convirtieron en las mujeres más controversiales de la segunda temporada de Survivor México, ya que protagonizaron múltiples escándalos que dividieron la opinión de los televidentes.

