Survivor México: Daniel lanza contundente mensaje a Cyntia y Aranza.

Daniel Cortés, reciente eliminado de Survivor México, rompió el silencio sobre su estadía en las playas más exigentes de la televisión. El actor mexicano se convirtió en el séptimo eliminado de nuestro reality show; sin embargo, reveló algunos secretos en reciente encuentro con los medios de comunicación.

Solo un participante se llevará el primer lugar en Survivor México

Lucha de poderes por jugoso premio en Survivor México.

Recordemos que Aranza Carreiro mandó a Dani al Juego de la extinción y Cyntia no utilizó el tótem para salvarlo.

Respecto a las contundentes decisiones de sus compañeras, el sobreviviente confesó que todo fue por su bienestar físico y emocional.

“No fue nada personal, (a Cyntia) la considero una buena amiga, la respeto. Yo creo que no lo usó por lo mismo de entender indirectamente lo que yo platicaba de mi desesperación por la comida, porque es muy diferente para la mayoría de ellos que para mí, por el tema de mi metabolismo, de mi nivel de grasa”, expresó el actor, quien bajó 14 kilos en siete semanas que estuvo en las tierras de Survivor México.

Además, Daniel Cortés confirmó que sus compañeras siempre se preocuparon por su salud y nunca crearon un complot.

Se preocupaban por mí, decían ‘Danny te ves muy demacrado, estás bajando de peso increíblemente’, yo creo que (Cyntia) lo hizo por ahí, al igual que la nominación de Aranza, no lo veo como que hicieron un complot

Te puede interesar: Survivor México: Julio se arrepiente e implora perdón de Sargento Rap.

Daniel Cortés no tiene resentimientos contra los integrantes de su Tribu Jaguar

Daniel Cortés se convirtió en uno de los concursantes favoritos de esta segunda temporada de Survivor México. El también conferencista confirmó que su eliminación fue un actor de amor por parte de todos sus compañeros de la Tribu Jaguar.

“Vi en su cara el dolor de haber tomado la decisión. Yo estaba en un estado crítico, me estaba mareando todo el tiempo, de hecho, esa prueba (del Juego de la Extinción) la perdí porque casi me desmayo, en el rompecabezas se me nublaba la vista no pensaba bien, mi rendimiento posiblemente iba a empezar a bajar a partir de ese momento”, expresó.

Por último, Daniel Cortés confirmó que la alianza entre Sargento Rap y Alejandra Toussaint, podría generar algunos conflictos entre el equipo amarillo.

Veo que puede afectar la alianza de sargento con Alejandra en la estructura de la tribu y el éxito que se había tenido, sé el potencial que se tiene en los jaguares y yo creo que les va a ir bien; la mayoría de ellos están bien enfocados y saben hasta dónde quieren llegar y estoy seguro que el ganador va a salir de la Tribu Jaguar

También te puede interesar: Survivor México: Alejandra enloquece y los memes la destrozan.