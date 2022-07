Gabo Cuevas pasa por difícil momento en Survivor México. ¿Se va del reality?

Todos los integrantes de Survivor México comienzan a resentir los estragos de la cuarta semana, pues el hambre, frío y desgaste físico se han hecho presentes.

Ceriani llamó tramposa a Lupita y Gabo responde por ella en Survivor.

Tal es el caso de Gabo Cuevas, quien ha confesado que ha sufrido crisis por la falta de comida dentro de nuestro reality show.

“En esta cuarta semana de la competencia me están entrando crisis; lo mezclo con las emociones que me está generando la falta de comida porque estoy en un momento donde necesito comer algo dulce”, dijo Gabo Cuevas notablemente afectado.

Por si fuera poco, el reportero de espectáculos también sufrió un escalofriante momento a media noche, pues fue picado por un alacrán.

"¡Sí me pico!”, gritó Gabo Cuevas preocupando a todos los itegrantes de la Tribu Jaguar, quienes saltaron del susto y auxiliaron a su compañero de inmediato.

Te puede interesar: VIDEO: Gabo Cuevas protagoniza pelea con Ceriani tras aventarle arena.

Gabo Cuevas fue picado por un alacrán en Survivor México

El accidente de Gabo Cuevas no pasó a mayores, así que al otro día despertó adolorido y sorprendido porque el alacrán lo picó cuatro veces: “Desperté enojado porque ayer me picó un alacrán”, dijo a las cámaras de nuestro reality show.

Y quien celebró la picadura de Gabo fue Catalina, pues no pudo evitar reirse y celebrar el difícil momento de su compañero en esta nueva semana de Survivor México.

“No me dio gusto que picaran a Gabo, pero fue muy chistoso porque lo picaron cuatro veces. Yo no me preocupo porque hireba mala nunca muere”, declaró.

Las palabras de la productora hicieron enojar aún más a Gabo Cuevas, quien dudó de la confianza y sinceridad dentro de la tribu.

“Salen a reirse y a burlarse, es ahí donde me cuesta creer si Catalina ya cambió. Ojalá le pique un alacrán... sería bueno también”, expresó.

También te puede interesar: Javier Ceriani y Gabo Cuevas se pelean tras presunta trampa de Lupita. (VIDEO)