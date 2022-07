Saadi explota contra Gabo Cuevas en Survivor México. ¿Por qué?

El día de mañana se llevará a cabo el Juego de la Extinción, así que un participante quedará eliminado y se despedirá de las playas de Survivor México.

Equipo que ganó suministros Survivor México 22 junio 2022, Jaguares.

Todos los participantes se enfrentaron en un cardíaco duelo por el collar de inmunidad individual, pues muchos evitaron ir al exilio y batirse en el Juego de la Extinción.

La suerte sonrió para Viridiana y Kenta, quienes se quedaron con el collar y se ganaron la oportunidad de comer deliciosas quesadillas de queso.

Viridiana salvó a Gabo Cuevas, Kenta y a Christian de ir al exilio, por lo que los ánimos se encendieron en la ceremonia.

Tras una controversial ceremonia donde todos los participantes votaron, Catalina y Karim fueron enviados al exilio.

El momento más polémico corrió a cargo de Gabo Cuevas, quien votó por Saadi para ir al exilio, cosa que molestó a la integrante de la Tribu Jaguar.

Alee desconfía de la amistad de Gabo

Saadi se molestó por obtener un voto de Gabo Cuevas, pues considera que es un mal amigo y que no ha sido claro con su estrategia: “Yo no entiendo qué tipo de amistad tiene conmigo”, expresó.

Y es que, Ale Saadi considera que ella no está jugando con estrategias a diferencia del reportero de espectáculos: “Yo no estoy manejando estrategias. Yo estoy siendo la Saadi que todo mundo conoce por fuera”, declaró.

Por su parte, Gabo Cuevas esconde un as bajo la manga, pues quiere nominar a Saadi en el Concejo Tribal para que “queme” su tótem y se quede desprotegida: “Yo veo que ella se siente de las protegidas y eso le dolió, pero no sabe que la voy a volver a nominar otra vez”.

Es obvio que la amistad de Gabo y Saadi comienza a fracturarse, pues el reportero no soporta la actitud de su compañera de tribu: “Los gestos de ella me ponen de malas y me irritan”.

