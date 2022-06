Survivor México: Cathe López cuenta su historia de abuso a Tefi.

Survivor México entra a su segunda semana tras la dolorosa eliminación de Salime de la tribu Halcón, equipo que no ha podido concretar alguna victoria en lo que va de la competencia.

Cathe López cuenta que pasó un momento muy difícil en su vida.

Sin embargo, las emociones están a flor de piel y los participantes comienzan a sacar su lado más vulnerable tras las condiciones climáticas, hambre y presión.

Tal es el caso de Cathe López, integrante del equipo verde que decidió abrir su corazón y recordar uno de los momentos más dolorosos de su vida personal.

Fue en una íntima plática con Tefi Valenzuela, donde Cathe se decidió a hablar y a contar su episodio de violencia.

“Yo estaba en una fiesta... me empecé a sentir mal porque me dolía la cabeza y me subí a un cuarto. Él cerro la puerta... me agarró de los brazos y me azotó en la cama. Yo me quedé mucho tiempo callada porque tenía miedo a que me juzgaran”, expresó la participante para después romper en llanto en los brazos de Tefi.

Tefi Valenzuela, quien también vivió un episodio de violencia en el 2020, se mostró empática con su compañera.

“Créeme que te entiendo más que nadie... tú eres grande y puedes ser un ejemplo”, dijo la cantante con la voz cortada en las tierras de Survivor México.

Te puede interesar: Survivor México: Salime se convierte en la primera eliminada y desata memes.

¿Quién es Cathe López, participante de Survivor México?

Cathe López es una actriz y modelo mexicana que cuenta con más de 60 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Su nombre competo es Catherine López, tiene 26 años de edad, es originaria de la Ciudad de México, y se formó en escuelas como CasAzul y CEFAT de TV Azteca.

Ha participado en producciones como Luis Miguel: La Serie, La Bandida, y Desaparecida, aunque también ha aparecido en comerciales de televisión y desfilado en pasarelas de moda.

También te puede interesar: VIDEO: Rogelio explota contra Yusef en Survivor México.