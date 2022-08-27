Survivor México: Jacky gana su primer collar de inmunidad individual y desata memes.

Todos los participantes de Survivor México compitieron en una prueba de equilibrio para ganar el collar de inmunidad individual. Jacky, quien ha sido una de las participantes más polémicas en lo que va de la temporada, se quedó con el valioso objeto puesto en juego esta noche.

La participante de Los Otros venció a Julián en la prueba de equilibrio, además de que se dijo una gran "gimnasta" capaz de vencer a sus rivales.

"Estoy súper contenta. Sorprendida no estoy, ya que el equilibrio es lo mío. Yo fui gimnasta en algún momento, entonces no era algo nuevo para mí. Lo dije y lo decreté: iba por ese collar y ahora lo tengo", expesó tras su campeonato.

Recordemos que Jacky Ramírez llegó para sustituir a Fátima, quien salió de nuestro reality show por una lesión. Desde su llegada, la influencer ha dividido las opiniones asegurando que las tribus Halcones y Los Otros son unos "perdedores".

La mexicana ha ganado su primer collar de inmunidad individual, por lo que estará a salvo una semana más dentro de su tribu.

"Todos sabían que yo podía ganar", dijo la sobreviviente tras coronarse como ganadora de esta noche y refrendando que "Yo tengo mis estrategias y no necesito ningún aliado".

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Jacky desata divertidos memes en Survivor México

Además de ser una de las participantes más controversiales, Jacky también destaca por tener una divertida personalidad que ha flechado el corazón de los usuarios de las redes sociales.

Los internautas crearon divertidos memes esta noche para celebrar que Jacky ganó su primer collar y además demostró que la debilidad no es su cualidad.

Los Otros, Halcones y Jaguares aún deben luchar por obtener el collar de inmunidad grupal y no dejar que un integrante de su equipo quede eliminado en el Juego de la Extinción.

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La Jacky lo manifestó y todos se le burlaron #inmunidadesSurvivor pic.twitter.com/BDYhkCmjA5 — intento ser (@wfhg20) August 27, 2022

Que Jacky ganó el collar de inmunidad ??😮 #InmunidadesSurvivor pic.twitter.com/QM7nbfue95 — Luzía 🌬️✨ (@PLLucy_) August 27, 2022