Survivor México: Jacky se le va a la yugular a Nahomi, ella le responde.

Los retos y las polémicas cada día se ponen más complicados dentro de Survivor México, pues con el paso del tiempo las rivalidades se han hecho más fuertes.

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Los temas de estrategia han comenzado a formar un papel muy importante, pero que cada que viene un Duelo de la Extinción, las rivalidades sale a flote, esto se ha venido asentando en las dos últimas semanas con la llegada de Jacky, quien se ha convertido en un rival muy fuerte a vencer en estos juegos.

Recordemos que, Jacky llegó para reforzar la Tribu de los Halcones, pero nunca logró ser parte de ellos y a su salida a la Tribu de los Otros, nació una gran rivalidad, misma que se confirmó luego de que la influencer dejará fuera a dos de sus integrantes, pero sobre todo por la polémica porra que lanzó al final.

Jacky lanza un polémico comentario y Nahomi le responde.

Tras ganar el Duelo de la Extinción, Jacky celebró con su tribu y una polémica porra en donde aseguró que los Halcones son un flan y que deben ser comidos, por lo que Nahomi no aguantó más sus palabras y le respondió de forma contundente y directa en ceremonia.

Igual a nosotros nos preocupa Warrior, yo creo que de una semanas para acá energéticamente hemos ido muy afectados porque si somos fuertes, tan fuertes somos que llevamos 10 semanas acá Sin descanso sin ningún privilegio como éste que es el momento de Halcones se siga conservando, no queremos que se extinga este símbolo

Pues sí, de que fueron expulsados y regresaron con un descanso o personas que llevan dos semanas y ya se sienten dioses, creo que la suerte ha jugado de su lado y creo que el ser humano se olvida de dónde viene

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