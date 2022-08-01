Survivor México: El contundente mensaje de Jacky a sus compañeros y rivales.

Luego de la lesión de Fátima Pérez en Survivor México, Jacky Ramírez llegó para integrarse a la Tribu Halcón en medio de la polémica eliminación de Ale Saadi.

Jacky es una influencer de 24 años de edad que ha participado en realities shows como Enamorándonos, pero además cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram.

Desde su llegada a la competencia, la participante ha dejado claro que piensa convertirse en una de las rivales más fuertes a vencer: "Sé que llegué tarde, pero llegué con todas las energías para ganar con mi equipo. Vamos a llegar juntos hasta el final", dijo la sobreviviente en la ceremonia de Survivor México.

Jacky ha puesto a todos a temblar con su llegada, pues hasta Nahomi expresó "¡Agárrense!" tras verla ocupar un lugar en el Concejo Tribal.

La creadora de contenido llegó para ser una de las más controversiales y así lo expresó con su contundente mensaje a ambas tribus.

"Yo siento que aquí no hay grupitos, pero hay que ser súper fuertes mentalmente. Yo soy una líder nata, pero para mí esta tribu es la mejor", expresó en el campamento.

El liderazgo de Jacky podría crear nuevas alianzas en la tribu, pues recordemos que Nahomi es una de las principales líderes del equipo verde.

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Jacky Ramírez se une a Survivor México

A finales de julio de 2022, Fátima Pérez sufrió una lesión en la rodilla que le impidió continuar en Survivor México, pues cayó de una esfera en una de las pruebas del lodo.

La participante abandonó la competencia tras una valoración médica que le impidió continuar en su tribu; sin embargo, su reemplazo llegó después de unos días.

Se trata de Jacky Ramírez, quien desde el primer día de competencia, se hizo llamar "una líder nata" en busca de crear las mejores alianzas dentro de su equipo.

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