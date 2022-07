Survivor México: Kenta se molesta por apodo de Javier Ceriani.

La quinta semana de Survivor México inició con la sorprendente fuerza de Christian y Catalina, quienes ganaron el collar de inmunidad individual y no podrán ir al Juego de la Extinción el próximo viernes.

Ceriani llamó tramposa a Lupita y Gabo responde por ella en Survivor.

Sin embargo, las tribus continúan adaptándose a la convivencia dentro del campamento, pues Javier Ceriani ha puesto un par de apodos a sus compañeros.

"¿Y vos, chino, qué piensas?”, dijo el reportero argentino a Kenta tras una plática sobre ir al exilio.

Kenta se molestó con el apodo de Javier Ceriani, así que no dudó en enfrentarlo frente a toda la Tribu Halcón.

“A ver Ceriani... todo el tiempo me estás diciendo chino. Ya. Mi mamá es japonesa no es china: son orígenes distintos. Te lo estoy aclarando porque de pequeño me decían chino y el otro. Mucho cuidado con lo que hablas y con todo. Yo también puedo echarme unos chistes bien pesados”, declaró.

El modelo dejó claro que se llama Kenta Sakurai y no está dispuesto a tolerar un apodo: “Somos una tribu y hay que aprenderse los nombres. Un poquito más de atención, digo, por respeto”.

Una vez más tranquilo, Kenta también abrió su corazón a las cámaras de Survivor México y expresó su molestia con Javier Ceriani: “No se me hizo un chiste que me estuviera diciendo chino”.

Javier Ceriani está de nuevo en la polémica

Javier Ceriani expresó que tocó una fibra muy sensible en la vida de Kenta y le ofreció una disculpa a regañadientes.

“Mi problema es que desde chiquito siempre pongo el dedo donde duele. Lo que le duele es lo que tiene que trabajar. Toqué una llaga que está abierta. Yo nunca me aprendo bien los nombres, pero a él le dolió que le cambiara su nacionalidad”, dijo.

