Survivor México: Kristal Silva asegura que se dejó ganar por su boda.

Nuestra bellísima Kristal Silva regresó de las tierras de Survivor México para reunirse con sus familiares y amigos de Venga la Alegría. La reciente eliminada de la competencia más trepidante de la televisión fue interceptada por Gabo Cuevas en el aeropuerto.

La talentosa Kristal Silva vivió difíciles momentos en Survivor México

Salvaje enfrentamiento en juego de Survivor lesiona a Kristal Silva.

Entre lágrimas, la tamaulipeca confesó que se dejó perder debido a su boda en puerta con Luis Ángel.

“Tengo una boda. La verdad no saben lo que es estar ahí adentro. Creí que mi tiempo había sido suficiente, hice todo lo que estuvo en mis manos, puse mi corazón y mi mente. La producción no tiene nada que ver en esto. La gente podrá pensar que alguien me empujó a salir, pero asumo la responsabilidad”, expresó Kris durante su llegada de República Dominicana.

Recordemos que Kristal Silva se convirtió en una de las favoritas para ganar la segunda edición de Survivor México; sin embargo, decidió que su tiempo llegó a su final.

Por si fuera poco, la artista se convirtió en una de las sobrevivientes con más efectividad, pues anotó múltiples puntos que pusieron en ventaja a su equipo.

Kristal Silva expresó que dejó el corazón en las cardíacas tierras de Survivor México

Nuestra Kristal Silva también trascendió que Survivor México le cambió la vida; sin embargo, su tiempo llegó al final para enfocarse en otras áreas de su vida personal.

“Lo más difícil de todo fue tomar mi celular, ver las redes sociales y leer a mucha gente que decía que no di mi cien. No fui a este proyecto para decepcionar a nadie. Entregué todo hasta el último día. Sí me pesa mucho llegar al mundo real y que pasen estas cosas. Tengo que confesar que fue un juego y que estaba comprometida de principio a fin”, subrayó.

Además, la presentadora de Venga la Alegría se dijo campeona por aventurarse a una de las experiencias más fuertes de su carrera artística.

“No entré para ganar 2 millones de pesos. Me considero ganadora el día de hoy. Lo que no quería era que esto no valiera la pena. Con el corazón en la mano, les digo que perdón si no seguí en el camino. Si tanto me quieren, respeten mi decisión”, concluyó la talentosa Kris en exclusiva para VLA.

