Survivor México: Así Los Otros hacen llorar a Jacky. (VIDEO)

Survivor México está más emocionante que nunca debido a la fusión que está próxima; sin embargo, también por las polémicas que se han generado en los últimos días, mismas que ha acaparado Yusef tras haber renunciado al collar de inmunidad para salvar a Viridiana, quien terminó abandonando la competencia, sino también porque el ‘León Libanés’ le habría echado el ojo a Jacky tan pronto la alpinista se marchó.

Jacky Ramírez fue la última en integrarse al reality show de supervivencia después de que Fátima Pérez tuviera que abandonar la competencia por una lesión. Desde su llegada ha dado de qué hablar y ahora su propia tribu (Los Otros) se lanzó contra ella.

La influencer ha generado todo tipo de opiniones encontradas debido a su gran carácter y fuerte personalidad, hay quienes la defienden y aplauden lo que hace, pero también quienes consideran que aporta poco a su equipo y genera división con sus actitudes un tanto soberbias pues hace poco ganó el collar de inmunidad y afirmó que no necesitaba de nadie para seguir avanzando.

¿Qué sucedió entre Los Otros y Jacky? Jacky Ramírez ha sido acusada de doble cara por los integrantes de su tribu, quienes consideran que quiere todo “peladito y a la boca” y no da puntos ni apoya a la causa, incluso, se le ha visto durmiendo y haciéndose la víctima frente a las cámaras.



Por ello, Jacky se encaró con su equipo y de frente les preguntó por qué hablaban mal de ella, esto provoco que la discusión subiera de tono al grado de que Catalina la llamara “despreciable” y Jacky rompiera en llanto.

Como mencionamos al principio, Yusef ha acaparado los reflectores por sus dotes de conquistador, ya que ha sido relacionado con Viridiana, Cathe, Jacky y hasta Catalina, quien podría sentirse atraída por Farah.

Jacky aseguró recientemente que Catalina se puso celosa cuando ella y el ‘León Libanés’ se embarraron el rostro de lodo. “La que se puso celosa fue Catalina porque en cuanto el niño me tocó la frente… la señora se ¡wow! De verdad la desconocí. Yo no sé si a ella le guste, si quiera algo o tuvieron algo. Yo no sé, pero que a mí no me metan en ese triángulo amoroso: Ya sería Viridiana, Yusef y Catalina”, declaró.