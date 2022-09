Survivor México: Jacky asegura que a Catalina le gusta Yusef.

Yusef se convirtió en uno de los concursantes más comentados de Survivor México, y no precisamente por su manera de competir, sino por ser uno de los más “seductores” de la competencia.

Yusef y Viridiana reafirman su relación con un amuleto en Survivor.

El biólogo ha sido relacionado con Viridiana, Cathe y hasta Catalina, esta última podría sentirse atraída por Yusef, según confiesa Jacky a las cámaras de nuestro reality show.

Sin embargo, la Tribu Halcón asegura que Yusef está sacando su lado más seductor para enamorar a Jacky, aunque esta última ha dejado claro que está en una relación sentimental y respeta a su novio.

En el reciente Juego por la Recompensa, Yusef jugó con Jacky y hasta le embarró lodo en el rostro, acto que los Halcones tomaron como un coqueteo.

Por su parte, Jacky asegura que los coqueteos de Yusef pusieron muy celosa a Catalina, motivo que desató una pelea entre ellas dos en la ceremonia.

“La que se puso celosa fue Catalina porque en cuanto el niño me tocó la frente... la señora se puso ¡wow! De verdad la desconocí. Yo no sé si a ella le guste, si quiera algo o tuvieron algo. Yo no sé, pero que a mí no me metan en ese triángulo amoroso: Ya sería Viridiana, Yusef y Catalina”, expresó.

Te puede interesar: Survivor México: Viridiana reacciona al romance de Yusef y Cathe.

Yusef reacciona al supuesto amor de Catalina

Luego de la pelea entre Jacky y Catalina en la ceremonia, Yusef habló con su tribu y reaccionó al supuesto amor que siente Catalina por él.

“Jacky me dijo '¿sabes qué? Gabo tenía razón, esa mujer te ama’. Yo no creo que Catalina sienta algo emocional por mí. No sé que está pensando Jacky”, expresó el biólogo esta noche.

No te pierdas Survivor México a las 7:30 horas de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

También te puede interesar: Survivor México: ¿Romance de Yusef y Viri es falso? Sale la verdad a la luz.