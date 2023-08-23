Survivor México: Los memes más divertidos tras la eliminación de Saadi

Estamos viviendo la semana final dentro de las playas de Survivor México, por ese motivo, las traiciones y estrategias son algo normal en los sobrevivientes, ya que todos quieren llegar al objetivo.

Esta semana estuvo llena de muchos retos, donde todos los sobrevivientes tuvieron que poner manos a la obra para poder sobrevivir un día más.

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Los primeros en lograr asegurar su lugar, fueron Pablo, Sergio y Aranza, quienes ganaron el collar de inmunidad individual. Por tal motivo, Nahomi y Duggan no estuvieron nada contentas, pues sus estrategias no dieron resultados.

¿Cómo fue la votación en el Concejo Tribal?

Las cartas estaban en juego, donde todos tenían la posibilidad de salir de Survivor México, aunque los elegidos por votos para ir a defender su lugar fueron T-Rex con tres sufragios en contra.

Mientras que, Duggan y Saadi, lo acompañaron con dos votos en contra cada una, por ese motivo tuvieron que dejarlo todo para poder seguir en Survivor México.

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En medio de momentos más complicados, Saadi tuvo que dejar las playas más demandantes de la televisión mexicana, situaciones que han causado muchos memes en las redes sociales, por eso, te compartimos los más divertidos.