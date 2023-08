Survivor México: ¿Saadi ya no tiene lugar en el equipo?

Al ser menos los sobrevivientes en Survivor México, la competencia se hace mucho más fuerte, pues un pequeño error puede dejar fuera a cualquiera de los participantes.

En medio de la fuerte competencia, las cosas salieron de la forma esperada para el equipo de Pablo y compañía, lo que ha terminado en una pelea que podría complicar todo.

Recompensa Survivor México causó emoción y discusión a sobrevivientes

¿Qué pasó entre Saadi, Nahomi y Pablo?

Tras no lograr el punto que estaban buscando, Pablo y Nahomi explotaron en contra de Saadi, quien no tuvo la mejor forma de dirigirse a sus compañeros.

-Cuando te empecé a decir izquierda, que era tu pulsera, estabas haciendo esto China. -No, si la pulsera la tengo en esta mano, no estoy idi…, izquierda pulsera. -Te fuiste a la derecha. Te juro por Dios, te dije izquierda y te fuiste al tablero de Duggan

Por su parte, Pablo tuvo que entrar en la conversación, para ponerse del lado de Nahomi, pues a su punto de vista, Saadi no hizo las cosas de forma correcta.

La verdad, es que te faltó comunicación Saadi…, te falta ser clara en las indicaciones

Sin embargo, Saadi seguía culpando a Nahomi, por no hacer caso a sus indicaciones.

-Yo no puedo hablar tan rápido, porque no puedo, y tú tenías que bajar un poco tu revolución, cada que te decía gira, gira, volvías a girar más y ya ibas para la otra pieza, yo ya no te podía corregir en la otra, porque te agachaste

Todo parece indicar que las cosas no van bien, por lo que Saadi podría ser la próxima en quedar fuera de Survivor México, pues su alianzas no han funcionado y su equipo no la quiere.