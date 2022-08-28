Survivor México: Los mejores memes de la eliminación de Viridiana. ¿Qué hará Yusef?
El sábado de eliminación dejó a los Jaguares con un integrante menos después de la salida de Viridiana, hecho que sin duda caló hondo en Yusef.
Survivor México vivió un sábado de eliminación de alarido, ya que Los Otros y Los Jaguares dieron todo de sí para obtener el segundo tótem de inmunidad después de que los Halcones consiguieran el primero. De principio a fin la competencia fue trepidante, pero un superviviente debía de salir y Viridiana terminó por abandonar el reality de supervivencia más visto de México.
El enfrentamiento por el segundo tótem fue emocionante, pero al final Los Otros terminaron por quedarse con el segundo tótem de inmunidad gracias a la quinta calavera conseguida por Jacky, quien llegó al sábado de eliminación con el collar de inmunidad, pero llamó la atención la actitud que tuvo la polémica sobreviviente.
Algo que sorprendió a propios y a extraños fue cuando Yusef renunció al collar de inmunidad individual y declaró que lo hizo por amor a Viri. Al final, Catalina, Viridiana y Santiago terminaron por enfrentarse en el Juego de Extinción. Viri fue la primera en irse al duelo decisivo tras no superar la primera prueba y se enfrentó a Santiago, su compañero de tribu.
Viridiana y Santiago midieron fuerzas en el juego decisivo, pero la fuerza y resistencia no estuvo del lado de Viri, quien terminó sucumbiendo y despidiéndose de Survivor México luego de haber disputado por primera vez un Juego de Extinción.
En el juego decisivo por la Extinción, Viri
¿Cómo reaccionaron los internautas?
Después de las declaraciones de Yusef y la eliminación de Viridiana los internautas recurrieron a las redes sociales para hacerse presentes con grandes memes, los cuales dejaron al líder de los Jaguares como la víctima tras declarar frente al Concejo Tribual que renunció a su collar de inmunidad individual por amor y desafortunadamente su amada terminó yéndose de la competencia.
Jacky diciéndole sus verdades a los tramposos— mariana; (@ventixnat) August 28, 2022
#SurvivorConcejo pic.twitter.com/vWqeiaYARV
Catalina demostrando que puede jugar al tu por tu contra jaguares #SurvivorConcejo pic.twitter.com/tAHoIrQUkL— Pau ☀❄ (@VibesPaule) August 28, 2022
#SurvivorConcejo Todos somos lobos pic.twitter.com/5M264rlPi4— Ricardo Castro (@rcm_2012) August 28, 2022
Jaguares sin reaccionar y perdiendo los 4 enfrentamientos hasta ahora #SurvivorConcejo pic.twitter.com/qc80dpD5Bf— ✿ ᵣₒₛₛ ✿ (@ROSS_BABY0) August 28, 2022
Cinco tacos 🌮con todo @CARLOSLGUERRERO @mexico_survivor #SurvivorConcejo pic.twitter.com/Q21ThtqZFD— ChuyToño (@chucho_boy) August 28, 2022
los participantes antes de responderle a warrior #SurvivorConcejo pic.twitter.com/Gdo6NPB1K4— Kai 🦊 (@skielatte) August 28, 2022
Catalina diciendo la verdad sobre jacky #SurvivorConcejo pic.twitter.com/9anqtxrsuB— Low Yer (@Low_Yer_) August 28, 2022
Fuertes declaraciones negar que tiene escondido 🫥 el tótem @mexico_survivor #SurvivorConcejo pic.twitter.com/2YP5hpkpj4— ChuyToño (@chucho_boy) August 28, 2022