“No era mi intención que se lastimara": Lancer recuerda el reto en el que bajó a Antrax del balcón de MasterChef 24/7

La inesperada salida de Antrax de MasterChef 24/7 no dejó indiferente a nadie y es que su lesión ocurrida el pasado domingo 16 de agosto tenía al público con la incertidumbre sobre su destino en la competencia y uno de los que habló sobre este hecho fue su "gemelo" Lancer, quien platicó con Michelle sobre su "responsabilidad" en el accidente que marcó la partida del ahora ex participante. ¿Qué fue lo que dijo? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de regresar al Mundo MasterChef y sorprenderse por el reacomodo de camas y la clausura de uno de los cuartos, Lancer y Michelle se encontraban en la cocina cuando el participante salvado de la pasada gala de eliminación habló de los últimos días de la competencia culinaria.

Posteriormente, le compartió a Michelle que sabía que la lesión de Antrax se trataba de algo grave debido al número de días que estuvo ausente del reality show y que su salida fue consecuencia colateral del reto de la semana pasada en el que logró bajarlo del balcón.

Ante el señalamiento de Lancer, la cocinera le preguntó si se sentía mal por la "responsabilidad" en la salida de Antrax, a lo que el participante señaló que no realmente, pues "no era su intención que se lastimara".

Cabe señalar que la pasada gala de eliminación no solamente marcó la salida de Antrax, sino también de Carmen, quien no logró cumplir con el segundo reto de la noche.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Flor, Ixdit y Lancer como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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