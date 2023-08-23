Survivor México: ¿Quién fue el eliminado de este martes 22 de agosto?

Las cosas han comenzado a complicarse para todos los sobrevivientes dentro de las playas de Survivor México, ya que cada día que pasa, las opciones son menos y las traiciones se han comenzado a hacer presentes, pues al final es una competencia individual.

Este es el caso de Sergio, quien quedó impactado por el cambio de voto de Pablo, lo que puso en riesgo a todos. Sin embargo, las cosas han cambiado para este martes.

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¿Quiénes tienen el collar de inmunidad individual y quién fue eliminado?

Estamos viviendo la semana final dentro de las playas de Survivor México, por lo que todos los sobrevivientes están buscando tener la mayor ventaja para sobrevivir un día más.

Así lo ha demostrado Sergio, quien se levantó con el primer collar de inmunidad que estuvo en disputa, mientras que la competencia por el segundo estuvo llena de polémica, ya que Nahomi estuvo cerca de lograr el pase a la ronda final junto a Pablo.

Sin embargo, al final fue Saadi quien logró ese boleto, pero no tuvo lo necesario para vencer a Pablo en la ronda final.

Por ese motivo, las estrategias pueden cambiar mucho de un momento a otro, ya que los elegidos para estar en el juego de la extinción, no han sido definidos todavía y las cosas pueden cambiar hasta el último momento. Al final, Aranza se quedó con el último collar de inmunidad que estaba en disputa.

Las cosas no salieron de la mejor forma para Saadi, quien tenía una estrategia, pero al final tuvo que ir a defender su lugar dentro de Survivor México, donde solo encontró su boleto de regreso a casa.

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¿Cuándo y dónde ver Survivor México?

Todas las emociones de la semana final dentro de las playas de Survivor México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO en punto de las 20:30 horas y por medio de la aplicación de TV Azteca En Vivo.

