Survivor México: Rogelio revela que no soporta el protagonismo de Yusef.

Una nueva rivalidad se formó en Survivor México, luego de que Rogelio confesó que no se siente nada contento con el “protagonismo” de Yusef.

Las acciones en Survivor México siguen dándose de manera intensa.

Según el chef, Yusef Farah acaparó todas las labores en el campamento y hasta lo quitó de su papel en la cocina.

Fue en la ceremonia previa al duelo del collar de inmunidad individual, donde Rogelio arremetió contra el biólogo.

“Hay algunas cosas que no me han parecido y no me las he callado, como el caso de Yusef que no concuerdo con él porque no me gusta su protagonismo”, dijo Rogelio antes de ser enviado al exilio por votación de todos su compañeros.

Por su parte, Catalina apoyó a Rogelio y confesó que lo despojaron de la cocina inesperadamente: “Yusef por su protagonismo le quitó la cocina a Rogelio”.

Yusef se defiende de las acusaciones en su contra

Yusef tomó la palabra y se defendió de las palabras de Rogelio, asegurando que solo es un hombre con mucha iniciativa.

“No sé que decir... al que le quede el saco que se lo ponga. Yo tengo mucha iniciativa y la gente de mi equipo lo ha visto. Hago muchas cosas, pero si para Rogelio eso es ser protagonista, lo invito a que también sea protagonista y a que se preocupe por el equipo”, dijo el biólogo en la ceremonia.

En otro íntimo momento en el campamento, algunas participantes confesaron que Rogelio se comía los alimentos a escondidas, razón por la que decidieron quitarlo de la cocina.

“Rogelio solo ha traido un caracol al campamento”, dijo Yusef dejando a todos atónitos con sus palabras.

Mañana sale el segundo expulsado de Survivor México, por lo que Gabo Cuevas y Nahomi hicieron de todo para ganar el collar de inmunidad individual y salvarse una semana más. Por su parte, Karim y Rogelio enfrentan tensos momentos en el exilio.

