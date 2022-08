Survivor México: Warrior exhibe a Yusef por acciones antideportivas.

Una nueva polémica se ha dado a conocer en Survivor México, pues por segunda ocasión en lo que va de la temporada, los sobrevivientes no logran resistir las fuertes condiciones de la competencia y buscan la forma de conseguir comida.

Cuchao usa el medallón Survivor México y roba recompensa a Jaguares.

Este fue el caso de Yusef, quien entró a un lugar en donde no tiene permitido el acceso y robó cosas que no están permitidas, por lo que no pudo participar en el juego.

Sin embargo, al final de la competencia nuestro querido Warrior mostró un baúl lleno de cosas que han estado usando los Jaguares a lo largo de Survivor México.

Ante la situación todos los Jaguares asumieron la culpa de lo que hicieron y trataron de justificar sus acciones por las condiciones en las que están viviendo.

Los Jaguares se defienden por romper las reglas de Survivor México.

Al final, todos los integrantes de Jaguares asumieron la responsabilidad de tomar cosas que no están permitidas en Survivor México, pues no solo fue comida, sino algunos accesorios de aseo personal.

Luego de las acciones, Warrior preguntó quién era el responsable único de las acciones, pero todo el equipo asumió la responsabilidad, ante la situación todos tendrán que asumir la responsabilidad.

El castigo de los Jaguares es que, en caso de ganar uno de los dos tótems de inmunidad que se van a disputar, uno de los integrantes de la tribu tendrá que ir al juego para refrendar su permanencia en Survivor México.

No obstante, en caso de no ganar ninguno de los dos tótems de inmunidad, cuatro integrantes de la Tribu Jaguar tendrán que ir al Duelo de la Extinción, lo que daría por sentado que uno de sus integrantes va tener que salir de Survivor México.