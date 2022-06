Survivor México: Nahomi confesó que atrajo a Yusef con brujería.

Luego del cambio de integrantes en las tribus Jaguar y Halcón, Yusef y Julián intentaron adaptarse a sus nuevos equipos antes de competir por el tótem de inmunidad grupal.

Decisión de Yusef Farah y Julián Huergo afectó a las tribus Survivor.

Yusef Farah aseguró que tuvo un buen recibimiento por parte del equipo verde , pero también se quedó “pálido” por la confesión de Nahomi.

Y es que, Nahomi reveló que lanzó un hechizo para que Yusef se integrara a la tribu Halcón, dejando a todos helados con sus palabras.

“Yo les quiero confesar algo... yo hice brujería para que Yusef viniera”, dijo Nahomi dejando a todos con la boca abierta.

El biólogo quedó helado ante las confesiones de su nueva compañera de equipo, razón por la cual pronunció este mensaje a las cámaras de Survivor México.

“Honestamente sí me sacó de onda que Nahomi dijera ‘yo hice brujería para que Yusef se viniera al equipo’. Me quedé pálido y dije ‘no manches’ porque fue exactamente lo que Javier me dijo... que ella hace cosas oscuras, dijo.

Nahomi reveló por qué le hizo brujería a Yusef

Nahomi reveló que Yusef es uno de los participantes más fuertes de Survivor México, pues “es una persona que tiene liderazgo en las venas”.

“Lo de la brujería y el hechizo quise decirlo.... mi mente llamaba a Yusef para halcones porque él tiene mucha estrategia y tiene una garra de halcón que le veía escondida”, reveló.

Y quien no está nada contento con la estrategia de Nahomi es Javier Ceriani, quien está al pendiente de los “símbolos” que su compañera lleva en el cuerpo.

“Ella hace eso. Sigo viendo más detalles como su pulserita color violeta... el color de San Lázaro y con los siete nudos. No hay que ser muy inteligentes para darse cuenta de los símbolos que lleva de su religión”, confesó.

