Los infiltrados que cambiaron el rumbo de Survivor México Héroes y Villanos

La temporada de Survivor México Héroes vs Villanos estuvo llena de emociones, estrategias y giros inesperados que mantuvieron a todos al filo del asiento. Uno de los momentos más impactantes fue la llegada de los infiltrados, una dinámica que puso a prueba la confianza entre los sobrevivientes y cambió por completo el rumbo de la competencia. Su presencia generó incertidumbre, rompió alianzas y desató nuevas estrategias dentro de las tribus. Ahora, con el inicio de Survivor México La Reliquia en Llamas, los fans se preparan para descubrir qué nuevas sorpresas traerá esta temporada, que promete ser aún más intensa desde el primer día.