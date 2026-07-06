¡A Sofía le da pena hablar de su novio sin oficio ni beneficio!

Sofía, novia de Ángel, entra a la clínica de emociones para revelar que se siente cansada de la situación que vive con Ángel. Entre otras cosas, cuenta que llegó a la CDMX a estudiar enfermería y además trabaja para mantenerse. Cuenta que conoció a Ángel en redes sociales y después de un tiempo comenzaron su noviazgo. Al principio todo iba bien, hasta que se dio cuenta que Ángel no tiene las misma aspiraciones que ella. ¿Debería seguir su relación con Ángel para ayudarle o debería alejarse de él?