Las cajas misteriosas se hacen presentes esta noche del Reto del Pin del Chef en MasterChef 24/7
Las cajas misteriosas sorprenderán a los cocineros en un reto donde preparar pastes no será tarea sencilla.
La tensión aumenta con un reto protagonizado por las cajas misteriosas esta noche en MasterChef 24/7. Los cocineros deberán demostrar su técnica y creatividad para preparar pastes salados, un desafío que no todos lograrán superar y que pondrá a prueba sus habilidades en la cocina en la búsqueda del Pin del Chef de la semana.