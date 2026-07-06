Mi hijo es un chillón | Programa del 6 de julio 2026 de Acércate a Rocío

A Felipe le preocupa el futuro de su hijo, pues no tiene cómo enfrentar la vida y su mamá lo protege de todo, aunque él ya tiene 20 años. Yolanda sólo quiere que su hijo encuentre su camino y le pide a Felipe que no sea duro con Ángel, quien no estudia ni trabaja, pero ya le pidió a su novia que vivieran juntos. Mientras tanto, Sofía revela que le da pena hablar de Ángel y confesará que la mamá de él ya la buscó para hacerle una inquietante oferta.