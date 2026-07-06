¡Noche de pastes! Los Chefs supervisan y asesoran a los Cocineros en esta noche del reto por el Pin del Chef
Los Chefs recorren las estaciones para evaluar el desempeño de los Equipos en el Reto por el Pin del Chef.
Los pastes salados ponen a prueba la técnica y organización de los cocineros en MasterChef 24/7. Mientras los Equipos trabajan contrarreloj, los Chefs visitan cada estación para evaluar su desempeño, resolver dudas y observar de cerca cómo enfrentan este complejo Reto por el Pin del Chef.