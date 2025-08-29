¿Qué estudió Esmeralda Zamora, una de las sobrevivientes que llegó a la semana final de Survivor México?

Antes de convertirse en un rostro popular de la televisión mexicana, la poderosa de Esmeralda Zamora estudió en la Universidad de Sonora, donde se formó como Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Tras graduarse, trabajó como Community Manager, algo que, por cierto, ha sabido usar a su favor para manejar sus redes sociales y conectar con sus fans de Survivor México.

Estas habilidades han sido claves para construir su marca personal y darle un giro a su vida, mucho antes de ser parte de Survivor México. Ella misma ha mencionado que su formación también fortaleció su disciplina y capacidad de trabajo en equipo, cualidades que la han acompañado en cada dinámica del reality.

Ella nació 1 de enero de 1994 en Sonora, y en Survivor México es más conocida como Esme. Ella se convirtió en campeona de Survivor México 2024. Esme aceptó regresar en 2025 para la edición Héroes vs Villanos, con el objetivo de demostrar que su título no fue casualidad. En esta edición compartió escena con participantes como Cynthia Cofano y Edwin Monzalvo, enfrentándose no solo al entorno extremo, sino también a las expectativas de un público que sigue cada uno de sus pasos.

El impacto mediático de Esmeralda Zamora

Más allá del reality, Esme ha construido una carrera sólida como influencer y figura pública. Lo que realmente la distingue es el impacto cultural que ha logrado al ser una mujer auténtica, con voz propia y una coherencia entre lo que proyecta en televisión y lo que comparte en sus plataformas digitales.

