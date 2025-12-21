Exatlón México: La TRISTE declaración de Evelyn Guijarro que le romperá el corazón a Mati Álvarez

Evelyn Guijarro revela una triste declaración que le romperá el corazón a Mati Álvarez en Exatlón México . Ambas atletas de alto rendimiento son protagonista de la marca, Terminator por ser la más ganadora del reality show con 4 trofeos, y Sniper por haber conseguido su primer campeonato en la octava edición de este reality show, sin embargo, Golden Champion se llevará una sorpresa nada grata cuando escuche las palabras de su compañera.

¿Cuál fue la triste declaración de Evelyn Guijarro que le romperá el corazón a Mati Álbarez?

Evelyn Guijarro fue entrevistada durante el transcurso de la semana 12 de la novena temporada de Exatlón México. Sniper dio a conocer que, esta campaña le ha servido para darse cuenta que, no comparte la misma energía con su colega de reality show, y dejó en claro que, ambas están dando todo con sus colores; sin embargo, añadió que, luego de que fuera a llorar en privado, lo hizo porque tuvo un altercado con Golden Champion, quien habría comentado asuntos personales durante la competencia y eso no le gustó.

¿Quién es Evelyn Guijarro?

Evelyn Guijarro es la vigente campeona de Exatlón México , Sniper se coronó como la reina de la octava temporada del reality show. La monarca Azul es originaria de Jalisco y su deporte de especialidad es el lanzamiento de jabalina. Antes de saltar a la fama por el programa de alto rendimiento, estudió Diseño Industrial en la Universidad de Guadalajara, donde había competido en lanzamientos de jabalina, el cual hizo que la producción se fijara en ella.

¿Quién es Mati Álvarez y a qué se dedicó?

Mati Álvarez tiene una carrera en Mercadotecnia en la Universidad de las Américas Puebla, donde además se graduó con honores. En el ámbito deportivo tiene varios registros en la Comisión Nacional del Deporte, ya que fue la atleta más joven en competir en los Juegos Panamericanos de Guadalajara de 2011 con tan sólo 15 años.

En su vida ha podido colgarse varias medallas en salto de longitud, 100 metros planos, relevos cuatro por cuatro, lanzamiento de jabalina entre otras especialidades; además cuenta con el Récord Nacional en Salto de Longitud en la categoría Sub-18.

