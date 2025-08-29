Tadeo le envió un INESPERADO mensaje a Agustín Fernández tras ser eliminado en Survivor México 2025

A solo un par de días de la final de Survivor México 2025 las emociones están a todo lo que da, en especial ahora que cualquiera puede quedar fuera, como le pasó a Tadeo Fernández tras ser eliminado por Esmeralda Zamora. Sin embargo, además de su derrota, hubo una situación en específico que le quitaba la tranquilidad: el distanciamiento con Agustín Fernández, quien salió apenas un día antes que la personalidad de televisión.

Y es que a pesar de que en las últimas semanas habían decidido aliarse para seguir avanzando, poco antes de que el modelo argentino fuera expulsado, tuvieron un pleito que nadie vio venir. Es por esto que a través de una transmisión en vivo, Tadeo aprovechó su salida y le dedicó un sentido mensaje a “Agus” para decirle cuánto valora la cercanía que crearon en el reality de TV Azteca.

“Agustín, mis respetos, es un tipazo. Estoy seguro de que como es y como fueron las cosas, hasta en mi casa ya lo aman. Creo que podemos hacer una gran amistad, espero verlo pronto, nos debemos un par de cotorreos”, dijo tras ser cuestionado por un fan.

También, lamentó los problemas que llegaron a tener y admitió que se equivocó al hacerle caso a Esme en votar por Kenta Sakurai en el concejo.

Tadeo Fernández confesó cuál fue el terrible error que lo sacó de Survivor México 2025

Otra pregunta constante entre sus fanáticos fue respecto a las razones que lo llevaron a ser eliminado. Y al respecto, Tadeo Fernández explicó que desde su punto de vista, las cosas simplemente no se le dieron y la suerte no estuvo de su lado para que pudiera terminar antes que Esmeralda.

“Yo creo que me sacó la mala suerte. La verdad es que nunca me esperé que perdería tres rondas en un juego de extinción. Lo peor fue eso”, contó.

En cuanto a sus sentimientos por haber llegado a este punto de la competencia, el influencer recalcó que considera, salió en el momento perfecto y que así era como debían ocurrir las cosas.

“Me hubiera gustado llegar más lejos, claro que me hubiera gustado ganar. Pero llegué más lejos de lo que me imaginaba antes de entrar”, recalcó.

¿Cuándo es la final de Survivor México 2025?

La final de Survivor México 2025 será el próximo domingo 31 de agosto de 2025 a través de la señal de Azteca UNO. Todos los detalles de lo que pasa entre duelos podrás verlos directamente en las redes sociales, donde estará disponible contenido exclusivo.