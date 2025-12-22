5 plantas medicinales que puedes encontrar en México y para qué sirve cada una: ideales este invierno

Durante el invierno, es común buscar alternativas naturales para aliviar molestias como resfriados, dolores o malestar general. En México existe una gran variedad de plantas medicinales de uso tradicional que se consiguen fácilmente y que destacan por sus propiedades terapéuticas. A continuación, te compartimos cinco especies y para qué sirve cada una, ideales para cuidarte durante la temporada más fría del año.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (Inifap) publicó un estudio con información clave sobre estos remedios naturales que aconsejan consumir en infusión, con moderación y como complemento, no sustituto de tratamientos médicos:



Epazote : ayuda a aliviar problemas digestivos, gases, cólicos y parásitos intestinales. También se usa para reducir la inflamación estomacal. Durante esta temporada suelen consumirse comidas más pesadas. El epazote favorece una mejor digestión y previene malestares abdominales.

Manzanilla: tiene propiedades relajantes, antiinflamatorias y digestivas. Ayuda a reducir el estrés, el insomnio y los cólicos. Una infusión caliente de manzanilla reconforta, ayuda a relajar el cuerpo, mejora el descanso y alivia molestias estomacales comunes en climas fríos.

tiene propiedades relajantes, antiinflamatorias y digestivas. Ayuda a reducir el estrés, el insomnio y los cólicos. Una infusión caliente de manzanilla reconforta, ayuda a relajar el cuerpo, mejora el descanso y alivia molestias estomacales comunes en climas fríos. Stevia: es un endulzante natural que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre y no aporta calorías. Permite endulzar tés e infusiones calientes sin afectar la salud, ideal cuando se consumen más bebidas reconfortantes en esta época.

Hierbabuena: alivia dolores estomacales, náuseas, congestión leve y dolor de cabeza. También tiene un efecto refrescante y calmante. En infusión caliente ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a calmar molestias digestivas frecuentes en la temporada.

Insulina: tradicionalmente se utiliza para ayudar a regular los niveles de glucosa en la sangre y apoyar el metabolismo. Durante el invierno suele haber menos actividad física y mayor consumo de alimentos calóricos; esta planta se asocia con el control del azúcar y el bienestar general.

Los beneficios de consumir estas plantas

Por otra parte, ingerir estas especies medicinales puede aportar diversos beneficios para la salud, especialmente durante el invierno, cuando el cuerpo necesita más apoyo para mantenerse fuerte y equilibrado, según el sitio web Vivir Bien Colmedica.

Entre ellos, mencionaron:

