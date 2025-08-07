Qué comen realmente los participantes de Survivor México cuando no hay recompensas

Survivor México es un reality que requiere de fortaleza y agilidad, no solo física, sino también mental, pues solo así los participantes tienen la oportunidad de enfrentarse a los retos diarios. Sin duda uno que en cada temporada se vuelve un problema, es la escasez de alimentos, ya que cuando no hay recompensas disponibles, tienen que ingeniárselas para obtener comida por cuenta propia.

A lo largo de la edición 2025 de Survivor México, los participantes han hablado en diferentes ocasiones sobre lo difícil que es para ellos no tener acceso asegurado a alimentos. Esto ya que saben, si los puntos no favorecen a sus respectivos equipos, tendrán que soportar jornadas con hambre, lo que inevitablemente termina reflejándose directamente en su rendimiento.

Y es ahí cuando deben ponerse creativos, con el fin de encontrar algo que puedan consumir para al menos saciarse un poco y demostrar que son “sobrevivientes” en toda la extensión de la palabra. Algunos de los productos más recurridos entre las tribus para alimentarse, son los peces y cangrejos que encuentran en la playa, así como alguna fruta exótica que descubran durante sus caminatas; y por supuesto, suministros de arroz y frijoles, para los que también deben salir victoriosos en los duelos.

Es por esto que al perder dichas oportunidades, los ánimos se calientan y ponen en evidencia que la comida es indispensable para tener una sana convivencia. Para muestra, el crudo enfrentamiento que tuvieron “Los otros” -grupo ya extinto-, cuando fracasaron en su intento de pescar, todo porque no lograron conseguir insectos suficientes para usarlos como carnada.

Una exparticipante de Survivor México reveló un increíble secreto sobre la comida

Ahora que la etapa de fusión comenzó, las recompensas en forma de platillos son una constante y solo los mejores podrán disfrutarlas junto a sus “elegidos”. Pero las veces que esto no ha sido así, han existido sobrevivientes dispuestos a ingerir cualquier cosa con tal de suavizar el hambre.

Así lo reveló Ximena Duggan en “El otro lado de los realities”, donde de la mano de “El Chicken”, recordó su experiencia en este programa, incluyendo una extraña anécdota que tiene que ver con los alimentos. Y es que según los dichos de la también integrante de “Exatlón México”, en una ocasión Curvy Zelma estuvo a punto de ingerir un pez que parecía no tener buena pinta, aunque esto no fue algo que le robara el sueño, ya que el hambre era mayor para ella.