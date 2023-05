Susana Palazuelos no se mete en pleito de Roberto y Margarita Portillo.

Susana Palazuelos prefiere no opinar sobre el conflicto que su sobrino Roberto Palazuelos mantiene con la viuda de Andrés García, Margarita Portillo, a quien señala de no ser merecedora de la herencia, puesto que según él, el actor nunca se divorció de su primera esposa Sandy Vale.

Nuestras cámaras de Ventaneando encontraron a la famosa chef Susana Palazuelos en la develación del busto de Andrés García, en Acapulco, Guerrero, donde dio su opinión al respecto.

¿Qué dijo Susana Palazuelos? Al cuestionarla sobre la polémica que envuelve a su sobrino con la viuda de Andrés García, Susana Palazuelos declaró “yo no me meto en esas cosas, yo solamente te puedo decir que siempre lo quise mucho a él”.

“Como tú ves, sus hijos me dicen tía, tenemos un gran cariño todos, pero siempre en buena vibra, en buenas cosas, yo de los demás la verdad no sé nada”, agregó la tía de Roberto Palazuelos.

¿Qué opina sobre las declaraciones de Roberto Palazuelos contra Margarita Portillo?

Al preguntarle sobre las declaraciones de su sobrino en contra de Margarita Portillo, Susana se limitó a decir que ella no ha visto las declaraciones que Roberto Palazuelos, mejor conocido como ‘El Diamante Negro', ha hecho sobre la viuda del finado actor.

“No, no las he visto, no he tenido tiempo. No me da tiempo de meterme en tanta cosa, ya con lo que hago es suficiente. Yo solamente todo mi amor, mi cariño para toda la familia”, recalcó.

¿Ella sería la intermediaria entre Margarita y su sobrino?

Sobre si ella fungiría como intermediaria entre Palazuelos, Margarita Portillo y los García para que todos llegaran a un buen arreglo, Susana Palazuelos declaró que no. “Yo no me metó en esas cosas, no me corresponde a mí”, finalizó.