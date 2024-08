Así se burló Belinda de Christian Nodal en su nueva canción

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla y hace unas cuantas horas, Belinda estrenó su nuevo sencillo, titulado “La Mala”, pero ¿hace alusión a Christian Nodal?

Después de varios meses de inactividad, desde que lanzó “300 Noches” con Natanael Cano, Belinda regresó con todo a la escena musical, pues su nuevo sencillo representa para la cantante un nuevo comienzo, además de que habla de experiencias importantes en su vida y sucesos dolorosos que ha experimentado en fechas recientes.

Belinda publicó polémico mensaje en redes con indirecta ¿a Nodal? [VIDEO] A través de su Instagram, Belinda publicó el mensaje que poco después terminó eliminando de su cuenta.

¿Belinda cuenta su ruptura con Nodal en “La Mala”? “La Mala” también hace alusión a su rompimiento con Christian Nodal, quien en días pasados contrajo matrimonio sorpresivamente con Ángela Aguilar.





Sin embargo, es más una respuesta a las críticas y rumores que circularon sobre la cantante, después de que su relación con Christian Nodal llegara a su fin.

El nuevo tema de Belinda, “La Mala”, refleja la forma en que la cantante ha sido criticada, atacada y juzgada por el público y por los medios de comunicación.

¿Cuál fue la indirecta que le lanzó a Nodal?

La letra de la canción, hace algunas referencias a Nodal y a otras de sus exparejas, pero existe un verso que ha llamado la atención de sus fans, pues habla de lo que se dijo de ella. “Los dejó loquitos, que soy la perdición”, dice un fragmento de la canción.

¿Qué dice la letra de la canción?

Beli, bélica

Si algo te contaron

Puede que sea verdad-ah-ah

Y no es tan grave

Solo te lo advierto

Por si te quieres quedar-ah-ah

Dicen que soy la mala reputación

Que me tiren, yo tiro la bendición

Que no sirvo pa’ una relación

Que lo’ dejó loquito’, que soy la perdición

Sé que soy la mala reputación

Que tengo un hueco dónde va mi corazón

Que no sirvo pa’ una relación

Que lo’ dejó loquito’, que soy la perdición

La gente me dice: Beli, tú no eres así

Así como dicen en la prensa y en los tweet’

A los haters, kisses, que se contradicen

Mientras yo aquí en el gimnasio haciendo cu... y bicep

Hace rato me dejo de empu...

Si hablan bien, si hablan mal

Otro día normal, estoy acostumbra’

Si me quieran joder, yo lo’ dejo intentar

Y se van a chin...

Dicen que soy la mala reputación

Que me tiren, yo tiro la bendición

Qué no sirvo pa’ una relación

Qué lo’ dejó loquito’, que soy la perdición

Sé que soy la mala reputación

Que tengo un hueco dónde va mi corazón

Qué no sirvo pa’ una relación

Qué lo’ dejó loquito’, que soy la perdición

La-la-la-la-la-la-la

Sigan ladrando, perros

La-la-la-la-la-la-la