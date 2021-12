Sylvia Pasquel se comunicó a nuestro foro de Venga la Alegría para dar más detalles del estado de salud de Silvia Pinal, quien salió positivo a la prueba de Covid-19.

La actriz, de 72 años, contó cómo trasladaron a su mamá en ambulancia hasta el hospital Médica Sur.

“Todo empezó como a las 2:00 de la tarde que me habló la enfermera para decirme que mi mamá presentaba presión alta, le dieron medicamento para bajarle la presión, pero se le bajó la oxigenación”, expresó.

“A las 4:30 llegó la ambulancia por ella… a mi mami le estabilizaron la presión, su oxigenación estaba perfecta y solo seguía con un poco de taquicardia”, continuó a este programa.

Pasquel cree que Doña Silvia se contagió durante las grabaciones de un proyecto profesional.

“Vinieron a grabarle un video donde le dedicaba unas palabras a Alejandra; eso fue el viernes. El sábado se fue a Cuernavaca con sus amigos y el domingo estaba dormida”, subrayó.

Sylvia Pasquel actualiza el estado de salud de Silvia Pinal

La familia de Silvia Pinal está tranquila con el último parte médico de la actriz del Cine de Oro mexicano.

“Me acaba de mandar un audio el doctor… me dice que está perfecta, que no van a tener que ponerle catéter, de su corazón está bien y no presenta ningún síntoma”, asegura Pasquel a VLA.

Silvia Pinal se alegró con la visita de Michelle Salas

Michelle Salas viajó desde Estados Unidos a México para reunirse con sus familiares en estas fechas decembrinas; sin embargo, se llevó una triste noticia con la hospitalización de su abuela Silvia Pinal.

La hija de Stephanie Salas fue una de las primeras familiares en visitar a la actriz sonorense en el hospital.

“Primero llegó Michelle. Mi mamá quiere mucho a Michelle y sabíamos que a mi mami le iba a darle mucho gusto verla. Eso iba a ser bueno para ella en cuanto a su estado de ánimo”, expresó Pasquel.

En otros temas, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán salieron negativos a la prueba de Covid-19, misma que se realizaron tras convivir cercanamente a su mamá en días anteriores.

