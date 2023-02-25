“Recibía cartas escritas con sangre": Tabata Jalil cuenta la historia de un stalker al que terminó denunciando.

Ser famoso y salir en la televisión, en muchas ocasiones deja grandes satisfacciones, pero también puede tener algunas complicaciones cuando estos rebasan la línea del respeto y la vida privada, tal como lo que le tocó vivir a Tabata Jalil.

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Nuestra querida conductora reveló la amarga experiencia que tuvo con un stalker en un nuevo episodio de ‘De lo que UNO se Entera’ con Carlos ‘Chicken’ Muñoz.

¿Por qué Tabata Jalil demandó a un stalker? Tabata Jalil habló de los buenos momentos que le han regalado sus fans a lo largo de muchos años, pero hay un caso que no fue nada agradable para la conductora y que no acabó nada bien para el joven en cuestión.

Había un stalker muy loco, no voy a decir nombres, tuvimos que ir a la policía cibernética a levantar un acta de hechos, porque me llegaban muchos regalos aquí a TV Azteca y aparte me perseguía. Entonces, yo subía una historia donde estaba, él llegaba y escribía cartas con sangre y luego eran mensajes, uno tras otro, cada tres minutos en Twitter

‘Y te voy a matar, porque tú solamente eres mía’ y yo decía: ‘¿Qué es esto?’, loquísimo, no todo es color de rosa. Yo ya lo conocía físicamente, cuando tú dejas algo aquí en mensajería en Azteca, te piden identificar y sacar una copia para saber quién lo está dejando, te avisan y después ven si entra o no tu paquete

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