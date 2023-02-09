Mónica Garza estrena nueva temporada de ‘Charlas con Mónica Garza’.

Nuestra querida Mónica Garza estuvo como invitada en un nuevo capítulo de ‘De lo que UNO se Entera’ con Carlos ‘Chicken’ Muñoz.

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La periodista nos reveló varios detalles y el gran reto que representa para ella hacer ‘Charlas con Mónica Garza’, al tratarse de personas que no son tan famosas o el tema no es popular.

El reto, en esta ocasión, para mí es mucho mayor, porque es muy fácil agarrar a una persona muy famosa o poderosa, en el ámbito político, muy visible que todo mundo, o sea es la nota, es lo más fácil. Lo más difícil es captar la atención de un público en una persona que, a lo mejor no es tan famosa o que se volvió mediática por un tema que no es tan sexy o que no es tan cómodo hablar de él ¿Por qué?, porque esa persona igual que tú y yo somos igualmente vulnerables, a todos nos puede pasar

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¿Cuáles son los temas que toca Mónica Garza en su programa? Mónica Garza va a hablar de diferentes temas que afectan a más de uno, comenzando por retomar los casos de violencia contra las mujeres periodistas que han tenido que ser desplazadas al interior de nuestro país.

Yo comencé ‘Charlas con Mónica Garza’ el año pasado y voy a volver a retomar este capítulo de las mujeres periodistas en situación de desplazamiento forzado interno, donde hablamos de este fenómeno que nos ataca en México, que es la violencia contra los periodistas y lo difícil que es hoy ejercer el periodismo. México, el segundo país más peligroso para ser periodista en el mundo y eso que se supone, se supone que aquí no hay guerra y bueno, tenemos esta situación

¿Dónde y cuándo ver ‘Charlas con Mónica Garza’? La nueva temporada de ‘Charlas con Mónica Garza’ la podrás seguir cada sábado en punto de las 22:00 horas por la señal de ADN 40, donde la periodista va a tocar temas que afectan todos los días a la sociedad mexicana.