Roberto Ruiz revela experiencia en los 29 años de Fuerza Informativa Azteca.

Roberto Ruiz estuvo con Carlos ‘Chicken’ Muñoz en ‘De lo que UNO se Entera’, donde reveló varios detalles que han marcado su vida dentro de Fuerza Informativa Azteca que ahora se encuentra celebrando 29 años de informar a los mexicanos.

Te puede interesar: Roberto Ruiz recordó un accidente que sufrió antes de llegar al periodismo.

29 años, ya de repente volteas y aparte un orgullo el saber que al menos tu servidor 16 años de pertenecer. Empezamos muy chavos y eso es lo padre de Fuerza Informativa Azteca, que definitivamente es una gran ventana para gente que quiere contar historias, para mí eso es la información, el periodismo es contar historias, es darle una herramienta a toda la gente para la toma de decisiones

Por eso me enamoré de la profesión y, a través de la ventana de Fuerza Informativa Azteca que es sin duda la plataforma más cercana para que la gente pueda acercarse para lograr objetivos, para unificar esfuerzos, ser un sinfín de cosas que México como país y como sociedad necesita

¿Cuál fue la experiencia que ha marcado la vida de Roberto Ruiz en Fuerza Informativa Azteca? Dentro de la gran trayectoria que ha tenido, el sismo de 2017 marcó para siempre la carrera de Roberto Ruiz dentro de Fuerza Informativa Azteca.





También te puede interesar: Mónica Garza reveló la etapa más complicada de su vida.

Fue muy fuerte, porque fue la primera vez que entendí la responsabilidad, el poder de los medios de difusión, de las noticias en lo particular. En breve resumen, como a todos los mexicanos nos tocó un sismo de repente, yo estaba en la casa, Christian, mi esposa, saben que mi esposa se dedica a esto, estaba acá abajo y de repente, nosotros tenemos protocolos para poder actuar en caso de emergencia. Sabes que, si hay un sismo, lo primero que tienes que hacer y por la gente que vive cerca, hablo de conductores y de los periodistas reporteros, es correr al canal

Recordemos que el equipo de en Fuerza Informativa Azteca se encuentra integrado por distintos programas y un gran equipo que mantiene el compromiso de informar a la gente, entre ellos: Javier Alatorre, Christian Lara, Alejandro Villalvazo, Carolina Rocha, Jorge Zarza, Roberto Ruiz, Lucy Bravo, Otoniel Martínez, Nina Andrade, Juan Manuel Jiménez, Daniela Obregón, Vaitiare Matos, Leo Arriaga y Uriel Estrada.

