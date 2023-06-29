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FOTOS | Les dijeron que podría vivir un año o más, ¡y Talina Fernández se fue en un mes!

Pato Levy, hijo de Talina Fernández, pensó que su madre iba a vivir más tiempo con el tratamiento contra la leucemia, pero no fue así. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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