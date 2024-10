Tania Libertad en el foro hablando de su próximo concierto en el Metropolitan

Este martes 15 de octubre el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Tania Libertad, quien nos contó sobre el concierto que dará el próximo fin de semana en el Teatro Metropolitan.

¿Qué dijo Tania Libertad?

La cantante recordó a Armando Manzanero, a quien le compartía alguno de los platillos que ella cocinaba. “(Armando) vivía a la vuelta de mi casa, entonces, cuando tenía ganas de comer algo peruano, me avisaba y caía”.

“Cocino y cocino bien rico porque yo aprendí a cocinar aquí (en México). Hago comida peruana, pero aprendí aquí a través de mis recuerdos porque en Perú no cocinaba... Me fui al súper a comprar ingredientes y así empecé a cocinar con el toque peruano”, dijo Tania Libertad.

¿Tania Libertad todavía se pone nerviosa al cantar? Al preguntarle si le gustaría entrar a MasterChef, Tania Libertad dijo que no, pues ya tiene suficiente presión con la que siente en el escenario; incluso, dijo que todavía se pone nerviosa.

“Ahorita estoy muy nerviosa porque tengo varios conciertos importantes y, aunque no sean importantes igual, aunque sean en un lugar chiquito y todo eso, aunque sea para dos personas. Si ustedes me piden aquí que cante me empiezo a poner nerviosa, pero no se me nota, eso es lo bueno”, acotó Tania Libertad.

“Fíjate que en los conciertos entro como muy nerviosa, pero arranco con una canción en la que tengo que dar muchos agudos y graves para probar si me va a salir bien la voz en el concierto”, agregó la cantante que nos interpretó un fragmento del “Cucurrucucú, Paloma”.

¿Cuándo se presentará en el Teatro Metropolitan?

Tania Libertad se presentará este fin de semana en el Teatro Metropolitan a las 8 de la noche del 19 de octubre. “Ahí haré un pre-festejo de mi cumpleaños que es el 24 de octubre”, dijo.

Tania Libertad también estará el próximo jueves en la Feria del Libro en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Posteriormente se irá a Los Ángeles, donde cantará en un cementerio con motivo del Día de Muertos, el 30 en la Feria del Tlacoyo en Xalatlaco y el 2 de noviembre en Mixquic.