Tania Rincón anuncia separación de su esposo: “Decidimos poner fin a nuestra relación”.
Tania Rincón impactó en redes sociales al anunciar su separación de su esposo tras más de 11 años juntos en un matrimonio en el que procrearon dos hijos.
Tal como sucedió hace unos días con Erik Rubín y Andrea Legarreta, la conductora Tania Rincón anunció su separación de su esposo.
A través de un mensaje en sus redes sociales, la presentadora de programas matutinos dio a conocer su ruptura que fue en el mejor de los términos de acuerdo a lo que escribió en Instagram.
“Siempre nuestras redes han sido nuestro aliado para platicarles noticias o lo que ocurre en nuestro día a día. Hoy queremos compartiles Dani y yo que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja”, inicia la publicación.
“Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro. Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia. Agradecemos el cariño y apoyo de nuestra familia y amigos en este momento de transición”, añadió.
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