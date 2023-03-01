Tania Rincón anuncia separación de su esposo: “Decidimos poner fin a nuestra relación”.

Tal como sucedió hace unos días con Erik Rubín y Andrea Legarreta, la conductora Tania Rincón anunció su separación de su esposo.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la presentadora de programas matutinos dio a conocer su ruptura que fue en el mejor de los términos de acuerdo a lo que escribió en Instagram.

“Siempre nuestras redes han sido nuestro aliado para platicarles noticias o lo que ocurre en nuestro día a día. Hoy queremos compartiles Dani y yo que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja”, inicia la publicación.

“Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro. Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia. Agradecemos el cariño y apoyo de nuestra familia y amigos en este momento de transición”, añadió.

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