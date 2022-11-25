Tano Elizalde no se toma a pecho las acusaciones hechas en su contra.

A pesar de estar bajo sospecha de ser quien propiciara que su primo Valentín Elizalde fuera acribillado hace 16 años al salir de un palenque de Reynosa, Tamaulipas, Tano Elizalde está firme en su proyecto de realizar una serie sobre el finado cantante.

Cabe mencionar que Tano Elizalde es actualmente pareja de Gabriela Sabag, la única esposa legítima del ‘Gallo de Oro’ y en exclusiva para Ventaneando, aseguró que “va a ser muy grandioso la verdad la serie que me están comentando ustedes porque la traemos en el corazón y la traemos dentro del alma la verdad”.

¿Qué va a presentar Tano Elizalde en la serie de su primo? “Estamos en proceso, traemos lo que realmente tenemos en la mente y en el corazón, las vivencias que pasamos con el señor Valentín durante toda la vida nosotros juntos”, añadió.

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Cuando le preguntaron cómo abordaría la fatídica noche del 25 de noviembre de 2006, cuando Valentín Elizalde fue acribillado a las afueras de un palenque en Reynosa, Tano dijo que ya adquirieron todo lo que le van a presentar al público.

“(Le llevaremos) Primeramente Dios, algo muy triste y a la vez contentos en las cuestiones de que vamos a llevarle al público en general algo de lo que trae Tano en su corazón”, añadió.

Sobre las declaraciones la exesposa de Valentín, Marisol Castro hizo hace un tiempo a Ventaneando, asegurando que el día del atentado contra el cantante, Tano se comportó de una forma extraña y que incluso fue él quien gestionó la fecha de aquel fatídico concierto.

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“La verdad mis respetos para todas las personas que han hablado bien y mal del Tano, al final del día el Tano está aquí y para eso está trabajando bien fuerte y bien duro para llevarle a todo el público en general la verdad y le dejamos el tiempo al tiempo”, recalcó.

¿Tiene la conciencia tranquila?

A 16 años de la muerte del ‘Gallo de Oro’, Tano Elizalde aseguró que su conciencia está “tranquila como el agua, como la transparencia del agua”. Por último, anunció el lanzamiento del sencillo “Platicando con mi Gallo”, un homenaje para quien fuera su primo.

