Vivian da primeras declaraciones tras muerte de Valeria Márquez; esto dijo

Valeria Márquez era una reconocida influencer quien lamentablemente fue asesinada mientras se encontraba realizando una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, la noticia de su muerte sacudió a todo México, especialmente porque se especula que personajes como Vivian supuestamente estarían involucrados en lo ocurrido.

Sin embargo, la también creadora de contenido compartió en una entrevista con el youtuber ‘Mafian TV’ lo que en realidad ha pasado en los últimos días y es que Vivian asegura que recibió muchos comentarios negativos de parte de los internautas y que no se había atrevido a hablar “por obvias razones”.

¿Qué dijo Vivian sobre el asesinato de Valeria Márquez?

Vivian era conocida por ser una de las amigas más cercanas de Valeria Márquez, aunque la figura pública aclaró que desde siempre habían colaborado para ayudarse a crecer una a la otra en las redes sociales, aunque no había hablado del tema porque se encontraban realizando las investigaciones correspondientes.

Según la joven, quien también es modelo, desde el inicio ha colaborado con todo lo que le ha solicitado la Fiscalía, además de que mencionó que responderá a todas las preguntas que le hagan en las redes sociales siempre y cuando se trate de cuestionamientos empáticos y educados, pues aseguró que muchos la han juzgado.

¿Qué le pasó a Valeria Márquez? Esto fue lo que declaró Vivian

Vivian dijo que no conocía a nadie que tuviese razones para asesinar a su amiga, y explicó que tiene pruebas y también ha hecho sus declaraciones ante las autoridades pues no existe ningún sospechoso que pase por su mente y no tiene idea de las razones por las que Valeria Márquez fue atacada.

Además, la creadora de contenido reconoció que su amiga era una “niña muy linda” y que no tenía amenazas o problemas con nadie, por lo que solo queda esperar que la Fiscalía de Jalisco concluya con sus investigaciones sobre el feminicidio de la joven influencer, el cual ha causado impacto en millones de internautas.