La mentira que dijo Tenoch Huerta para ser Namor en Black Panther.

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es muy extenso; sin embargo, “Black Panther: Wakanda Forever” ha acaparado los reflectores por la participación de algunos mexicanos, entre los que destaca Tenoch Huerta, quien interpretará a Namor, el villano del filme.

Tenoch Huerta contó más de su nuevo papel dentro del universo Marvel.

“Black Panther: Wakanda Forever” se estrenará en cines el próximo 11 de noviembre y también contará con la participación de Santa Fe Klan en el soundtrack oficial, pero el mexicano que vaya que se ha robado los reflectores es Tenoch Huerta, el antagonista principal.

Hace unos meses reveló que su primer acercamiento con Ryan Coogler, guionista de la cinta, fue muy bizarro, pero también declaró que tuvo que decir una mentira piadosa para poder quedarse con el papel de Namor y así lo reiteró en esta ocasión en exclusiva para Ventaneando a su llegada a la Ciudad de México.

¿Cuál fue la mentira que dijo Tenoch Huerta? Tenoch Huerta le ocultó a los productores que no sabía nadar; sin embargo, desconocía que gran parte de la filmación se desarrollaría bajo el agua, pero todo fue parte de los problemas de comunicación que tuvo con Coogler vía Zoom.

“Fue todo un desma… porque se pausó el Zoom y de repente, Ryan estaba hablando y me estaba contando un poco de la historia no y de un chamán. De repente se pausa y cuando regresa me dice: ¿Cómo ves?’ y yo pues a hue… que sí”.

Posteriormente, le habló su manager para preguntarle sobre lo que había hablado con Ryan Coogler, pero Tenoch Huerta no tenía ni idea por la pausa que hubo en la comunicación. Así mismo, reveló que no quiso preguntarle al guionista más detalles por pena.

Pero lo que llamó la atención, fue cuando Ryan le preguntó si sabía nadar, a lo que respondió “pues nunca me he ahogado”, información que le reiteró a sus agentes, pero el histrión mexicano no sabía nadar.

“(Mis agentes) Le llaman al productor, el productor me llama por teléfono para darme todos los detalles que no había escuchado porque se pausó el Zoom. ‘¿Alguna duda?’, no señor. ‘¿Todo bien?’, sí señor, ‘¿sabes nadar?’, pues nunca me he ahogado. Me vuelven a llamar mis managers y me dicen: ‘¿ya te explicaron de qué va?’, ya. ‘¿Todo bien?’, todo bien, ‘¿y qué onda lo de la nadada?’, pues nunca me he ahogado”, ¿No ya enserio, sabes nadar?’, no”, así fue la conversación del actor con sus agentes.

Sus managers también le preguntaron por qué nunca dijo que no sabía nadar, a lo que él contestó: “bueno, sí sé, nunca me he ahogado, tampoco mentí, nunca me dijeron: ‘¿oye wey, eres Michael Phelps?’, obviamente no”.

El actor tuvo que tomar clases de nado y confesó que ahora aguanta cinco minutos debajo del agua. Por último, el actor confesó que fue difícil estar tanto tiempo lejos de su familia.

“Grabamos en Atlanta, entonces era estar allá… Yo creo que fue la parte más dura no estar cerca de mi familia, no ver a mis hijitas si era muy duro”.

Cabe mencionar que en la cinta, Namor ya no viene de Atlantis, sino más bien se trata de un superhéroe prehispánico cuya caracterización incluyó un penacho que pesaba 8 kilos.