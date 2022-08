La mentira piadosa de Tenoch Huerta para ser el villano de Black Panther.

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es muy extenso; sin embargo, “Black Panther: Wakanda Forever” ha acaparado los reflectores por la participación de algunos mexicanos en la secuela del rey de Wakanda, entre los que destacan Tenoch Huerta, quien interpretará a Namor, el villano del filme.

Santa Fe Klan contó la manera en la que estará en el mundo Marvel.

“Black Panther: Wakanda Forever” llegará a los cines el próximo 11 de noviembre de 2022 y también destaca la participación de Santa Fe Klan en el soundtrack oficial, pero quien de verdad ha logrado acaparar las miradas es Tenoch Huerta, quien será el antagonista principal.

El actor y también licenciado en Periodismo y Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ha mantenido al margen y no ha querido ahondar mucho sobre el largometraje del UCM por cuestiones de contrato y confidencialidad.

En entrevista con Life and Style, el nacido en Ecatepec, Estado de México, reveló cómo fue su primer acercamiento con Marvel Studios y con el guionista de la cinta Ryan Coogler, quien se puso en contacto con él para ofrecerle el papel de Namor en la cinta que cerrará la Fase 4 del UCM.

“Fue todo muy bizarro, yo estaba en Nueva Orleans rodando una película y de repente mi equipo en Estados Unidos me avisa que Ryan Coogler quería hablar conmigo, pero no sabíamos el motivo. Ya en la llamada, empezó a contarme parte de la historia, dándome algunas pistas sobre la película, sobre la historia, lo que iba a ocurrir con Wakanda”, reveló.

Sin embargo, la charla se vio comprometida por cuestiones de conexión, por lo que Tenoch Huerta dejó de oír todo lo que Coogler le decía.

“Entonces, ‘¿cómo lo ves?’, me preguntaron y yo contesté que todo bien, pero en realidad no sabía qué me estaba ofreciendo porque no lo había entendido. Fue hasta un par de días después cuando comprendí que me estaban ofreciendo ¡el nuevo personaje de Marvel!”, añadió.

¿Cuál fue la mentira que dijo Tenoch Huerta? Sin embargo, lo que llamó la atención, fue cuando el actor mexicano reveló que le tuvo que decir una pequeña mentira piadosa el director Ryan Coogler y a todo el equipo de Marvel Studios, ya que le preguntaron si sabía nadar y él respondió que sí, aunque esto no era cierto.

“Ah, también me preguntaron si sabía nadar. Respondí que nunca me había ahogado y regresé con mis managers”, recalcó.

“Claro que no dije nada entonces, porque no me iban a dar el papel. Tuvimos que explicarles mediante mi abogado en Estados Unidos que así somos los mexicanos. Jamás decimos que no y luego ya vemos qué pe…”, finalizó.