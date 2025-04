“Me preocupan sus amenazas": Kim Shantal denuncia a Víctor como un hombre violento

Sin embargo, Kim Shantal no le creyó. Asegura que él no quiere cambiar ni remediar sus errores. “Ya nos dimos cuenta de que es una persona sumamente agresiva, no lo quiero cerca de mí. Es una persona que se comunica a través de la violencia física”, señaló la influencer. Ante este panorama, Itatí Cantoral advirtió a Víctor que no se permitirán conductas de este tipo y que si alguna situación se repite, quedará fuera de la expedición.