Ellos fueron los cuatro eliminados de Tentados por la Fortuna 2025

Tentados por la Fortuna cuenta sus últimos días en la pantalla de Azteca UNO. Inició con 12 participantes, seis famosos y seis desconocidos. A casi cuatro semanas de que inició la expedición, son 8 los aventureros que continúan en la travesía, con la esperanza de ganar un premio económico grupal de por lo menos 2 millones de pesos de los 5 millones con los que inició el reto.

¿Quiénes son los eliminados de Tentados por la Fortuna y por qué se fueron?

Sotero León

A cuatro días de haber iniciado la travesía, el primero en abandonarla fue Sotero León, cargador de camiones. Hizo todo lo posible por continuar pero no soportó los dolores de ciática que lo mantenían imposibilitado para seguir caminando.

En el kilómetro 1.4 del cuarto día del camino, Sotero León no pudo continuar adelante. Dijo a sus compañeros que el dolor que siente no se lo deseaba a nadie y tras haber sido atendido por un paramédico, decidió irse de Tentados por la Fortuna 2025 porque no quería ser una carga para ellos. Su estancia en Tentados por la Fortuna era para construir otra recámara en su casa y hacer otros arreglos en su hogar.

Sotero León

Damián Sandoval

La partida de Damián Sandoval dejó en shock a todos los aventureros, excepto a Brenda, quien desde el inicio advirtió ser una persona que mueve muy bien sus cartas. Fue eliminado porque ella le jugó una trastada dándole a guardar la llave de su motoneta, haciéndole creer que otra igual sería para él.

La eliminación de Damián no dedujo ningún monto al premio final grupal. Esto significa que los 500 mil pesos que él valía, no se les descontaron.

“Brenda me robó la oportunidad de poder apoyar a mi familia y ahora me doy cuenta que la persona que pensé me estaba dando su mano, me estaba dando una puñalada por detrás. Cuando llegue a mi casa, no sé qué voy a decir. Como llegué, me voy, sin nada. Se quedarán ellos con una víbora”, expresó Damián, quien es recolector de basura .

Luzia Galván

La tercera eliminada de la expedición fue Luzia. Tras casi tres semanas en Tentados por la Fortuna, la diseñadora de modas se retiró sin el lingote de oro que compró por 400 mil pesos como Tentación Secreta. Tampoco se llevó el 50% más en su total individual gracias a las cuatro Tarjetas de la Fortuna que ganó.

Se fue sin nada luego de que no logró persuadir a Kim Shantal para que gastara 30 mil pesos durante la semana y las reglas son claras, lamentablemente dijo adiós.

Kim Shantal

Kim Shantal fue la última eliminada de Tentados por la Fortuna. Hubo muchas tentaciones en su camino pero se resistió a la mayoría, excepto a una: quitarle el 10 por ciento de su premio final individual a Víctor, con quien nunca mantuvo una buena relación. Lo llamó chango y discutieron en varias ocasiones por el comportamiento agresivo de él, incluso, algunos seguidores pensaron que habría romance entre ellos, pero no trascendió.

Precisamente, la influencer y bailarina se fue tras perder un enfrentamiento contra él y antes de retirarse, le dijo que ya podría dormir tranquilo sin que ella estuviera en el campamento. Kim se fue sin el dinero acumulado y sin el 10% del capital que le había arrebatado a Víctor.