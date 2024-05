Thalía abusa de los filtros e impacta con sus recientes fotos

Thalía lleva varios años alejada de la música y los escenarios; sin embargo, se mantiene bastante vigente en redes sociales donde constantemente comparte contenido, aunque también genera polémica y controversia por el exceso de filtros que usa.

En las últimas horas Thalía se robó los reflectores debido a una supuesta pelea que tuvo con Becky G durante una entrega de premios, pero también por un video que compartió en TikTok donde su rostro luce diferente por el exceso de filtros.

¿Qué dijo Thalía sobre la pelea con Becky G? En un clip que dura apenas unos segundos, Becky G y Thalía aparecen presuntamente discutiendo; sin embargo, la cantante mexicana rompió el silencio y esto dijo al respecto.

“Es que la gente es mitotera y chismosa. La verdad les voy a decir lo que estábamos hablando, ¿están listos?”, dice Thalía en un video en el que echó por tierra las especulaciones y rumores de una discusión con Becky G.

“Lo que estábamos hablando Becky y yo era de nuestros performances. Ella nos estaba contando que los zapatos que usó en su performance, en su presentación, no se los había tratado en el ensayo y ojo, el piso estaba resbaladizo para ella y ella nos estaba diciendo: ‘Es que el piso estaba resbaladizo y no los había probado’. Entonces yo le digo: ‘Por eso yo siempre ensayo con los zapatos con los que voy a cantar…’”, agregó.

¿Thalía abusó de los filtros?

En un video compartido en TikTok por la usuaria Mariana Mori, se observa a la intérprete de “Amor a la mexicana”, “No me acuerdo”, “Arrasando”, “No me enseñaste” y “A quién le importa”, entre otras más, hablando de los looks en los Latin AMAs 2024.

No obstante, lo que llamó la atención fue el aspecto de su rostro el cual lucía bastante hinchado, lo que hizo suponer a los internautas que Thalía se había hecho algunos arreglitos en el rostro, mientras que otros señalaron que se pasó de filtros.

¿Qué dijeron las redes sociales?

Los comentarios al respecto no faltaron y estos son solo algunos: “No sé por qué se asombran tanto, Thalía tiene 52 años y se nos va a notar a todos”, “Reconocí que era Thalía por su voz”, “¿Es un filtro?”, “Se llama edad, hijo, a todos nos da, nadie se salva”, “Es la edad, a todos nos llega”, “No es Thalía”, “Los años pasan de volada”.