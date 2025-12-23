La TIERNA FOTO del nuevo hijo de Enrique Iglesias y Anna Kournikova

Enrique Iglesias y Anna Kournikova sorprendieron a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su cuarto hijo, a quien dieron la bienvenida el pasado 17 de diciembre y presentaron oficialmente días antes de Navidad. La pareja compartió la noticia con una imagen íntima y dulce que enterneció a sus millones de fans.

El bebé lo mostraron en el Instagram

En su publicación conjunta en Instagram, ambos escribieron: “My Sunshine 12.17.2025”, acompañando el mensaje con la primera foto del bebé. En la imagen, el recién nacido aparece recostado de lado, envuelto en una manta, con un gorrito azul con rosa y un pequeño peluche de oso perezoso a su lado.

A diferencia de otras celebridades que optan por ocultar el rostro de sus hijos, Enrique y Anna mostraron sin reservas el perfil del bebé, gesto que generó aún más ternura entre sus seguidores.

Dan la bienvenida a su cuarto hijo

El nuevo integrante se suma a los mellizos Nicholas y Lucy, de 7 años, y a Mary, de 5. Aunque la pareja mantiene un perfil extremadamente privado, sus publicaciones ocasionales dejan ver que sus hijos son el centro de su vida. Tanto Enrique como Anna suelen aparecer jugando, bailando o haciendo travesuras con los pequeños, demostrando que la diversión es parte esencial de su dinámica familiar.

Vida privada de la pareja

Aunque la pareja no suele compartir detalles personales, una fuente cercana había confirmado meses atrás que estaban esperando a su cuarto hijo. Según esa misma fuente, Enrique ha reducido su agenda de giras para pasar más tiempo en casa, priorizando su rol como padre. “Ser papá es muy importante para él”, aseguraron.

Anna Kournikova: de estrella mundial a vida privada

La ex tenista rusa, una de las figuras más fotografiadas del deporte en los años 90, lleva más de dos décadas alejada del foco mediático. Tras retirarse a los 21 años por lesiones crónicas, optó por una vida discreta, decisión que reforzó después de un episodio de acoso en 2005.

Actualmente, Anna vive enfocada en su familia, lejos de los reflectores, en la mansión que comparte con Enrique Iglesias en Miami.

¿Cómo se conocieron Enrique Iglesias y Anna Kournikova?

Enrique y Anna se conocieron en 2001 durante la grabación del icónico videoclip “Escape”. Desde entonces, han mantenido una relación estable, discreta y alejada de los rumores, construyendo una familia sólida que ahora celebra la llegada de un nuevo miembro.