Las pestañas largas son el sueño de muchas, y para que nos ayuden a enmarcar la mirada sin necesidad de recurrir a las extensiones, podemos aplicar algunos trucos que las harán ver kilométricas.

Aunque la genética sea la principal responsable del largo y grosor de las pestañas, también existen formas de potenciar su crecimiento y dar una apariencia más tupida desde la raíz.

El truco no es solo aplicar muchas capas de máscara, sino entender cómo debes cuidarlas, qué herramientas puedes utilizar para maximizar su potencial, y cómo conseguir una mirada despierta y glamurosa.

Noticias Querétaro del 28 de abril 2026

Las 7 formas de hacer que tus pestañas se vean más largas

Usa un sérum acondicionador

Al igual que el cabello, las pestañas necesitan hidratación. Un sérum con péptidos o con aceite de ricino puede ayudar a fortalecerlas y darles una mejor apariencia.

Truco de rizado en tres pasos

Este es importante porque consigue un alargamiento inmediato. Consiste en colocar el rizador de pestañas en la raíz, los medios y las puntas, para así crear una curvatura natural que de longitud visual.

Aplica polvos traslúcidos entre capas

Un poco de polvo entre la primera y la segunda capa de rimel añade grosor y ayuda a que el producto se adhiera mejor al extremo.

Los mejores consejos para conseguir pestañas largas sin extensiones|Pexels: ehsan ahmadnejad

Peina antes de aplicar el rimel

Usa un cepillo limpio para separar las pestañas, esto evitará que se amontonen y podrás peinarlas individualmente, aplicando la máscara.

Delineado

Delinea la línea de agua superior con un lápiz negro o café para crear la ilusión de que la base de tus pestañas es más densa, y que las puntas se extienden más lejos.

Aplicación de la máscara

Cuando estés poniendo el producto, trata de mover el cepillo de lado a lado desde la raíz hacia arriba, así te aseguras de que cada milímetro esté cubierto y tengan más volumen.

Los trucos para conseguir unas pestañas largas sin demasiado productos|Pexels: Navneet Shanu

Desmaquillado suave

El roce fuerte suele quebrar las pestañas y hacer que pierdan su tamaño y grosor. Trata de usar un limpiador bifásico y de presionar suavemente con una toalla desmaquillante para retirar el producto sin arrancarlas.